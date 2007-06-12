Перебежчики из БЮТ претендуют на брэнд ”Юлия Тимошенко”

Работа фракции БЮТ будет возобновлена и в ней будут работать около 50 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции народный депутат Украины Александр КОВТУНЕНКО, который прошел в парламент по списку БЮТ.

По его словам, «мы выйдем на 50 штыков». Депутат рассказал, что фракция предусматривает сохранить название БЮТ. На вопрос журналистов, не является ли абсурдом, что фракция будет называться именем человека, которого в ней не будет, А.КОВТУНЕНКО ответил: «Абсурда не вижу». По его словам, это название уже не принадлежит конкретному лицу, а является собственностью 5 млн. людей, которые голосовали за БЮТ.

Он считает, что «достаточно самолюбиво было назвать блок своим именем». По его словам, все народные депутаты, которые шли по списку БЮТ, «являются совладельцами этого бренда». Он подчеркнул, что совладельцами также являются «те 5 млн. людей, которые голосовали за БЮТ». А.КОВТУНЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день речь еще не идет об избрании руководства фракции, поскольку Юлия ТИМОШЕНКО не сложила депутатских полномочий. «Мы дождемся, когда руководство фракции пойдет на суицид», то есть сложит депутатские полномочия, – отметил А.КОВТУНЕНКО. Он отметил, что руководителем будет избран «молодой активный человек, который будет защищать интересы Украинского государства». На вопрос журналистов, себя ли это он имеет в виду, А.КОВТУНЕНКО ответил, что о нем речь не идет, а он просто принимает участие в организационном комитете по восстановлению деятельности фракции БЮТ. Он подчеркнул, что народные депутаты, которые остаются в парламенте, «будут работать в интересах украинского народа»