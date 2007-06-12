Регионал Калашников опять подрался

Начальник Управления государственной службы охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ заявляет, что во время инцидента в Генпрокуратуре 24 мая депутаты от Партии регионов избили сотрудников УГО.

Об этом он сказал в интервью газете «День».

«Там возбуждено несколько уголовных дел. Например, установлен факт избиения сотрудников УГО депутатами КАЛАШНИКОВІМ и сыном господина ПШОНКИ. А вообще, по результатам анализа видеоматериалов, четко установлены шесть депутатов, которые наносят телесные повреждения сотрудникам Управления госохраны», - сказал В.ГЕЛЕТЕЙ.

На вопрос, верит ли он в то, что эти депутаты понесут ответственность за свои действия, В.ГЕЛЕТЕЙ сказал: «Это дело чести всей правоохранительной системы». «Вы представляете себе чувство сотрудников УГО? Ведь они тогда пережили колоссальный психологический стресс, издевательство!», - добавил он.

Комментируя заявления депутатов от Партии регионов о том, что это он их избил в помещении Генпрокуратуры, В.ГЕЛЕТЕЙ сказал: "Я очень спокойно отношусь к этим заявлениям, поскольку я видел все это. Они сидели, и, смеясь, кричали: "Арестовать ГЕЛЕТЕЯ!" Кто-то из них спросил: "А за что?" После чего они стали выдумывать, за что. И выдумали, мол, ГЕЛЕТЕЙ избил депутатов. "Потерпевшие", как вы понимаете, нашлись сразу. Но я спокоен, ведь все мои действия снимались на видеокамеры, где четко и ясно видно кто и кого бил".

В.ГЕЛЕТЕЙ также заявил, что на Президента Виктора ЮЩЕНКО оказывается психологическое давление.

"Ну вы же понимаете, что Президенту угрожают не лично, поскольку у него очень профессиональная и надежная служба охраны. Это делается очень профессионально. А какова цель? Мне кажется, это желание психологически давить на Президента, достичь того, чтобы он постоянно находился в состоянии страха", - сказал В.ГЕЛЕТЕЙ.