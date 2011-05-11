Македония ввела безвизовый режим для украинцев

Республика Македония ввела с 10 мая по 31 октября 2011 года безвизовый режим краткосрочных поездок для граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге глава пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Таким образом, до 31 октября 2011 года гражданам Украины не нужна виза для въезда в Республику Македония в случае пребывания до 90 дней на протяжении 180 дней, при наличии действительного паспорта гражданина Украины для выезда за границу», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

В то же время он обратил внимание на то, что македонское законодательство содержит требование о наличия у иностранцев, въезжающих в Республику Македония, полиса медицинского страхования и необходимой для пребывания в стране денежной суммы из расчета 50 евро в день.

Граждане Украины, осуществляющие поездку в Македонию наземным транспортом, должны позаботиться об оформлении двух- или многократных виз для транзитного пересечения территории Румынии, Болгарии или других государств.