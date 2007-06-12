Америка и ЕС считают, что в Украине ”два сапога - пара”

Бывший посол США в Украине Стивен ПАЙФЕР отмечает, что страны ЕС и США считают, что в политическом кризисе в Украине виновны обе стороны конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня на Международном форуме «Евроатлантическое будущее Украины».

В частности он отметил, что политический кризис в Украине воспринимается внешним миром так, что обе стороны конфликта несут за это ответственность. По его словам, Партия регионов на Западе рассматривается как сила, которая предприняла шаги, имеющие сомнительную конституционность – освободила Бориса ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел, начала привлечение депутатов из других фракций в большинство.

«Кризис был спровоцирован усилиями большинства, которое пыталось расширить свои полномочия за счет Президента», - отметил он.

В то же время С.ПАЙФЕР подчеркнул, что остается открытым вопрос совместимости указов Президента с Конституцией Украины и законодательством. По его словам, Конституционный Суд – это единственный орган, который должен был бы решить противоречия между Президентом и большинством, но из-за того, что доверие к нему есть лишь у 18% населения, его работа также может быть сомнительной.

Экс-посол отметил, что Запад расценивает уровень демократии в Украине сегодня ниже, чем это было год назад. По его убеждению, в такой ситуации политики должны строго придерживаться компромисса от 27 мая, иначе страна вернется в патовую ситуацию без понятного алгоритма выхода из нее.

С.ПАЙФЕР предложил 5 предложений для выхода из политического кризиса: выполнять компромисс от 27 мая и провести честные прозрачные выборы; подготовить поправки в Конституцию и четко определить полномочия между ветвями власти, поскольку досрочные выборы без этого могут не помочь выйти из кризиса; партии должны рассмотреть вопрос о деполитизации КСУ, ГПУ, МВД и СБУ, и в целом рассмотреть вопрос реформирования сектора безопасности; во время подготовки к выборам украинское руководство должно продолжать поддерживать интересы Украины; основные политические игроки должны знать, что после выборов они должны сотрудничать и они не должны сделать невозможным это будущее сотрудничество во время избирательной кампании. По его убеждению, выход из политического кризиса позволит Украины восстановить свою репутацию демократической страны и продолжить процесс экономического роста.