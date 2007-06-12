Регионы призывают Ющенко контролировать ”обнаглевшее окружение”

Фракция Партии регионов требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «прекратить игрища» в ЦИК и от председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА - назначить заседание комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат Украины Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ.

Он отметил, что фракция Партии регионов «требует прекратить игрища ставленников (речь идет о представителях от БЮТ и «Нашей Украины – УНИАН) в ЦИК». Фракция требует от председателя ЦИК В.ШАПОВАЛА «назначить заседание комиссии и прекратить принимать единоличные решения в узком кругу клуба друзей Президента».

В.ЗАПЛАТИНСКИЙ отметил, что «пока Президент Украины остается на своем месте, мы требуем от него хотя бы элементарного контроля над его обнаглевшим окружением».

Он выразил удивление, что «сторона Президента хотела досрочных выборов, а сегодня она же блокирует работу единственного коллегиального государственного органа, который наделен полномочиями, в частности, по подготовке и проведению выборов народных депутатов Украины».

«ЦИК должна работать нормально и только исключительно в правовом поле», - отметил В.ЗАПЛАТИНСКИЙ. По его словам, правительство и парламентское большинство выполнили свою часть политических договоренностей, достигнутых 27 мая. «Мяч на стороне оппозиции, однако оппозиционные депутаты что-то не очень спешат слушать своих вождей и складывать мандаты», - сказал В.ЗАПЛАТИНСКИЙ.

«Может, оппозиционные вожди не очень и хотели бы этих выборов, а в действительности хотели дестабилизации в стране, чтобы поймать свою рыбку в мутной воде руками, которые не крали», - добавил он. В.ЗАПЛАТИНСКИЙ отметил, что тогда они должны честно сказать о своих намерениях избирателям, чтобы те могли простить «своих обанкротившихся кумиров, и они дадут им шанс на перевоспитание в местах, специально отведенных для этого».