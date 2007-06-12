Мороз сделал исключение для одного нашеукраинца

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ зачитал одно заявление депутата-«нашеукраинца» о выходе из фракции, которая влечет за собой автоматическое прекращение депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, А.МОРОЗ зачитал заявление Александра ЧОРНОВОЛЕНКО.

При этом Председатель ВР отметил, что другие заявления будут прорабатываться. В частности, отметил он, с депутатами будут проводиться беседы о том, писали ли они эти заявления или не писали.

Кроме того, А.МОРОЗ напомнил, что досрочное прекращение полномочий народных депутатов дает возможность другим представителям этих политических сил занять места в ВР.

Как сообщал УНИАН, 2 июня межпартийный съезд блока “Наша Украина” принял решение о досрочном прекращении полномочий 66 народных депутатов Украины, избранных от блока “Наша Украина”.

В тот же день межпартийный съезд БЮТ принял решение о досрочном прекращении полномочий 103 народных депутатов Украины фракции БЮТ.