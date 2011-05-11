События во Львове: Грищенко предлагает не делать односторонних выводов

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО предлагает не делать односторонних выводов о событиях 9 мая во Львове.

Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом УНИАН во время пребывания в Стамбуле, комментируя заявление российского МИД относительно событий во Львове.

“Я думаю, что те мероприятия, которые были проведены в Киеве, которые были проведены по всей стране, они свидетельствуют о том, что мы глубоко уважаем всех тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом, чтобы люди жилы свободными, чтобы они жили в своем независимом Украинском государстве, и чтобы мы все вместе могли находить понимание, отмечая всех тех, кто отдавал свою жизнь за независимую Украину, борясь с фашизмом, так и искать пути, чтобы строить эту Украину на принципах, ставших результатом тех выводов, которые человечество вынесло из результатов этой войны”, - сказал министр.

К.ГРИЩЕНКО напомнил, что Украина, “как, по-видимому, мало кто другой” потеряла на войне очень много и гражданского населения, и фронтовиков, а также “выставила четыре украинских фронта” и была признана страной-основательницей Организации Объединенных Наций.

“Поэтому, когда мы оглядываемся назад, в прошлое, мы должны понимать, что именно там нам дается указатель находить понимание и не создавать на фоне этой даты какого-то своего политического интереса. Речь идет то ли о наших внутренних каких-то разборках, то ли о тех, кто думает, что на этой дате можно делать односторонние выводы, вытекающие из этого, намного высшего принципа, высшего отношения к этой дате и ее чествованию”, - заявил К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 мая официальный представитель МИД России Александр ЛУКАШЕВИЧ заявил, что украинская власть не действовала, когда во Львове был растоптан венок с лентой цветов российского государственного флага.

Он с возмущением констатировал, что “при фактическом невмешательстве власти, безобразничающие молодчики отобрали у сотрудников российского Генерального консульства во Львове и растоптали венок с лентой цветов российского государственного флага, который должны были положить к памятнику советским воинам на Холме Славы».

А.ЛУКАШЕВИЧ также выразил надежду, что виновные будут найдены местными правоохранительными органами и понесут заслуженное наказание, а такие ситуации в дальнейшем будут исключены из практики двусторонних отношений.