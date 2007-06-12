Мороз угрожает ЦИК, он насчитал 600 претендентов на места оппозиции

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает возможным в судебном порядке ставить вопрос о привлечении к ответственности тех членов Центральной избирательной комиссии, которые блокируют ее роботу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания.

При этом А.МОРОЗ отметил, что Верховная Рада создала все условия для эффективной работы ЦИК, однако некоторые члены блокируют проведение заседаний.

В частности, по его словам, это те члены ЦИК, которые представляют сторону Президента и оппозиции.

Председатель ВР отметил, что такие действия ряда членов ЦИК являются нарушением действующего законодательства.

«Сегодня в судебном порядке можно поднимать вопрос о привлечении к ответственности тех, кто не выполняет конституционные обязанности», - сказал он.

А.МОРОЗ отметил, что такие действия членов ЦИК, которые представляют Президента и оппозицию, направлены на недопущение регистрации ЦИК новых народных депутатов вместо тех сложивших свои мандаты.

«А там 600 человек записаны в списках тех, кто готов работать и завтра придут в сессионный зал», - сказал Председатель ВР.

А.МОРОЗ считает, что таким образом искусственно создаются условия для проведения досрочных выборов 30 сентября. «А я, по крайней мере, и премьер-министр подписывались за то, что выборы досрочные возможны 30 сентября, но если будут на это законные и конституционные основания», - сказал он.

Председатель ВР отметил, что такие условия необходимо создать. «И кто брал на себя обязательство, пусть их и создает», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 июня члены Центральной избирательной комиссии заявили на брифинге, что ЦИК не может “обнулить списки” народных депутатов, а также признать избранными новых народных депутатов, из-за отсутствия законодательной базы.

В частности, председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ раскритиковал заключительные положения закона “О внесении изменений в закон “О выборах народных депутатов Украины” и некоторых других законах, где речь идет о том, что закон не вступает со дня его опубликования, а вступает в силу только через 60 дней после опубликования.

1 июня Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» и некоторые другие законодательные акты Украины» (о порядке проведения внеочередных выборов в Верховную Раду и замещении народных депутатов, полномочия которых были досрочно прекращены).

Законом исключена действовавшая в законе норма о том, чтобы партия (блок), которая выдвигала кандидатов в депутаты, включенных в ее избирательный список, который принял участие в разделении депутатских мандатов, могла принять решение об исключении кандидата в депутаты, который по итогам результатов выборов считается неизбранным, из своего избирательного списка в любое время после дня выборов до регистрации этого лица как народного депутата (то есть речь идет об «обнулении» списков партий и блоков – УНИАН). Закон вступает через 60 суток после его подписания.

2 июня межпартийный съезд блока “Наша Украина” принял решение о досрочном прекращении полномочий 66 народных депутатов Украины, избранных от блока “Наша Украина”.

В тот же день межпартийный съезд БЮТ принял решение о досрочном прекращении полномочий 103 народных депутатов Украины фракции БЮТ.

5 июня Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ заявил, что только после вывода ЦИК об «обнулении списков» можно считать, что парламент будет нелегитимным.