Во Львове начато уголовное дело об избиении главы Антифашистского комитета

Львовская милиция возбудила уголовное дело по факту избиения 9 мая председателя областной организации Антифашистского комитета, члена КПУ Александра КАЛИНЮКА.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам А.КАЛИНЮК, ему вчера вечером позвонил следователь Лычаковского райотдела милиции Львова и попросил приехать в участок, чтобы дать необходимые показания.

В свою очередь, начальник отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК в комментарии УНИАН подтвердил информацию о том, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Как сообщал УНИАН, 9 мая во Львове трое неизвестных избили председателя областной организации Антифашистского комитета, члена Компартии А.КАЛИНЮКА, когда тот утром с цветами подходил к Холму славы.

Молодые люди, которые представились членами ВО «Свобода», сорвали с А.КАЛИНЮКА медаль и георгиевскую ленту. Пострадавший был доставлен в травмпункт.

Милиция вскоре установила личности нападавших.