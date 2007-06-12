Виктор Ющенко даст ежеквартальную пресс-конференцию

В среду, 13 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО даст традиционную ежеквартальную пресс-конференцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, пресс-конференция под названием «Политика нового реализма» начнется в 13.00 на зеленой лужайке во дворе Секретариата Президента Украины и продлится два часа – до 15.00.

В прямом эфире пресс-конференцию будут транслировать НТКУ и «5 канал». Кроме того, «Всемирная служба «УТР» будет вести спутниковую и интернет-трансляцию более чем на 170 стран мира.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 17.00 12 июня по телефону: 255-65-01.