Янукович: кто будет при власти - не имеет значения

Процесс выполнения договоренностей, предусмотренных заявлением Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады Украины пятого созыва Александра МОРОЗА, находится на завершающем этапе и не зависит от правительства. Об этом заявил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с участниками Международного форума “Евроатлантическое будущее Украины”.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины, в ходе разговора премьер-министр отметил, что правительством выполнены все обязательства, предусмотренные заявлением Президента, председателя Верховной Рады и премьер-министра, в частности, подготовлены необходимы изменения в бюджет для финансирования досрочных парламентских выборов, а также законы для проведения честных и демократических выборов.

“Этот процесс выполнения договоренностей, предусмотренных заявлением, находится на завершающем этапе и не зависит от правительства, поскольку процедура сложения полномочий (народных депутатов) принадлежит к компетенции Верховной Рады”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что политический кризис в стране можно урегулировать исключительно путем диалога, придерживаясь Конституции и законодательства Украины. “Лишь при наличии этих принципов общество становится зрелым. Главный результат - это верховенство права. А кто будет при власти - не суть важно”, - подчеркнул глава правительства.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, “нынешний политический кризис должен сделать власть более зрелой, а политические силы более взвешенными”. Премьер-министр подчеркнул, что выборы должны пройти демократически, отметив, что все стороны едины во мнении о необходимости любых шагов исключительно в рамках закона.

В ходе встречи участники форума подчеркивали, что урегулирование политического кризиса в Украине должно происходить мирным путем, в пределах права и закона, отмечает пресс-служба КМУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, в Киеве начал работу Международный форум «Евроатлантическое будущее Украины», в котором принимают участие более чем 200 представителей из Украины, США, России, Франции, Великобритании, стран Балтики, Вышеградской группы, а также государств Черноморского региона.