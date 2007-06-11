Заседание ЦИК не состоялось

Заседание Центральной избирательной комиссии не состоялось.

Пять членов ЦИК будут требовать проведения заседания завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ после того, как стало понятно, что для проведения заседания не хватает кворума. На заседание пришли восемь членов ЦИК, а для кворума необходимо 10.

Пять членов ЦИК в присутствии журналистов подписали обращение к председателю ЦИК о проведении такого заседания завтра, в 16.00.

М.ОХЕНДОВСКИЙ выразил надежду, что завтра заседание состоится. При этом он заметил, что присутствующие члены ЦИК надеялись, что такое заседание состоится сегодня.

Он подчеркнул, что на заседание планировалось вынести только один вопрос – о закреплении регионов за членами ЦИК. Он продемонстрировал постановление ЦИК от 1999 года, где распределение по регионам происходило именно на основании постановления.

«Единственное, на чем мы настаиваем, чтобы вопрос о закреплении за регионами рассматривался коллегиально», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Он отрицал, что сегодня эти восемь членов ЦИК хотели рассмотреть вопрос относительно списков БЮТ и «Нашей Украины» то ли аннулирования списков, то ли признания избранными.

Отвечая на вопрос, что они будут делать, если и завтра заседание не состоится, М.ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что в случае игнорирования во второй раз их требования, они посоветуются, что делать дальше.