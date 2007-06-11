Рада снова настроена разгонять ”бездельников” из ЦИК?

Первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК не исключает, что встанет вопрос о недоверии Центральной избирательной комиссии и ее очередном переформатировании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАРТЫНЮК сказал на пресс-конференции.

По его словам, на сегодняшний день состоялось только одно заседание ЦИК, где были избраны руководящие органы комиссии. Он отметил, что первое заседание новой ЦИК «покажет, на что она настроена».

Он добавил, что до сих пор не распределены члены ЦИК по территориям, как это всегда бывает. А.МАРТЫНЮК считает, что в случае, если председатель ЦИК не захочет созывать заседания комиссии, то минимум 5 членов ЦИК могут выйти с соответствующим предложением - то есть о созыве такого заседания.

«Я боюсь быть плохим прогнозистом, пессимистом, но чтобы нам не пришлось еще раз переформатировать ЦИК», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Он отметил, что всегда есть возможность «сорвать заседание» и сделать все, чтобы оно не состоялось.

По его словам, возможность недоверия - это негативное явление, поскольку, «как показывает история, все наши переформатирования сводятся к тому, что мы делаем доброе дело для членов ЦИК». По его словам, в такой ситуации члены ЦИК, которые избираются на 7 лет, имеют возможность еще раз быть избранными в новую ЦИК и таким образом продолжить свою работу в этом органе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 июня назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. В частности, новыми членами ЦИК стали от коалиции: Тамара АСТАХОВА, Юрий ДОНЧЕНКО, Юрий ДАНИЛЕВСКИЙ, Татьяна ЛУКАШ, Михаил ОХЕНДОВСКИЙ, Бронислав РАЙКОВСКИЙ, Александр ЧУПАХИН и Александр ШЕЛЕСТОВ. От оппозиции - Владимир ШАПОВАЛ, Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Андрей МАГЕРА, Валерий ШЕЛУДЬКО, Анатолий ПИСАРЕНКО, Юлия ШВЕЦ и Игорь ЖИДЕНКО.

ЦИК на закрытом заседании 2 июня избрала новый руководящий состав. В частности, председателем избран В.ШАПОВАЛ, секретарем комиссии - Т.ЛУКАШ, заместителями председателя стали Ж.УСЕНКО-ЧОРНА и А.МАГЕРА.