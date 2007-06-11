Офис БЮТ закидали камнями и банками с краской

Сегодня ночью совершено разбойное нападение на офис Харьковской областной партийной организации «ВО «Батьківщина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парторганизации.

В сообщении говорится, что около трех часов ночи, группа неизвестных забросала партийный офис камнями и банками с черной краской. Тяжелыми металлическими предметами были повреждены двери и окна здания.

По словам охранников офиса, нападающих было около 10 человек. «Судя по тому, как действовали хулиганы, данная акция была хорошо спланированной и организованной. Злоумышленникам хватило буквально нескольких минут для того, чтобы выбить практически все окна в здании и беспрепятственно исчезнуть. Нападавших не испугало даже то, что буквально на расстоянии 50 метров от офиса находится областное управление МВД и областное управление СБУ в Харьковской области», - говорится в сообщении.

Также в нем приводится мнение харьковских экспертов о том, что хулиганское нападение на офис БЮТ является «логичным продолжением» конфликта между харьковскими городскими властями и предпринимателями города в лице Концерна «АВЭК», принадлежащего народному депутату Украины пятого созыва Александру ФЕЛЬДМАНУ – представителю БЮТ в регионе. «События минувшей ночи свидетельствует о том, что городская «партия власти» в лице секретаря горсовета Геннадия КЕРНЕСА и мэра Михаила ДОБКИНА – не собираются отказываться от криминальных методов борьбы с политическими оппонентами», - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, члены Харьковской областной парторганизации «ВО «Батьківщина» не исключают возможности повторения подобных хулиганских действий по мере приближения досрочных парламентских выборов.

В настоящее время, на месте нападения работают представители правоохранительных органов.