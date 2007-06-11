Мороз ждет ответа ЦИК

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ сообщил, что народные депутаты из БЮТ и «Нашей Украины», полномочия которых досрочно прекращены межпартийными съездами, смогут забрать свои трудовые книжки из аппарата Верховной Рады после надлежащего оформления документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил в интервью журналистам.

В то же время он отметил, что те 28 народных депутатов из фракции "Наша Украина", заявления которых были зачитаны на пленарном заседании парламента, «будут рассчитаны полностью в соответствии с процедурой, существующей в Верховной Раде». «А остальные могут забрать трудовые книжки временно (то есть, без соответствующих записей - УНИАН), а затем оформятся и заберут окончательно», - сказал А.МОРОЗ.

Он напомнил, что на прошлой неделе обратился в ЦИК с просьбой предоставить информацию о лицах, которые могут стать народными депутатами вместо 28 народных депутатов из «Нашей Украины», сложивших полномочия. По словам А.МОРОЗА, «пока ответа нет». Он отметил, что работники Аппарата Верховной Рады готовят документы для объявления на заседании ВР заявлений о сложении депутатских полномочий еще рядом народных депутатов от БЮТ и «Нашей Украины».

Как сообщал УНИАН, 8 июня А.МОРОЗ объявил только 28 заявлений депутатов о выходе из фракции “Наша Украина”, тогда как 2 июня съезд блока досрочно прекратил полномочий 66 народных депутатов, избранных от блока.

Сегодня, 11 июня, 28 народных депутатов V созыва от фракции «Наша Украина» получили свои трудовые книжки в управлении кадров Аппарата Верховной Рады.

Как отметил в интервью журналистам после получения трудовой книжки лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, трудовые книжки смогли получить только те депутаты, чьи заявления были зачитаны на пленарном заседании 8 июня председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ. В то же время, по словам В.КИРИЛЕНКО, такое состояние дел не устраивает народных депутатов, и они будут требовать, чтобы все 66 трудовых книжек были переданы народным депутатам.

С этой целью, по словам В.КИРИЛЕНКО, депутаты намерены встретиться уже сегодня с председателем ВР.