Ющенко привез в Санкт-Петербург 22 проекта

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществил однодневный визит в Российскую Федерацию, где принял участие в саммите Глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. Виктор ЮЩЕНКО встречался с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. Встреча длилась больше часа, президенты обсудили самые актуальные вопросы двусторонних отношений и в частности:

План действий «Украина-Россия»

План действий «Украина-Россия» на 2007-2008 годы будет подписан до августа в рамках заседания рабочей группы ПУТИН-ЮЩЕНКО. Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью журналистам после своей встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ в Санкт-Петербурге.

Президент констатировал, что на сегодня оба внешнеполитических ведомства протокольно подтвердили завершение разработки соответствующего документа и он готов к подписанию. Также В.ЮЩЕНКО заметил, что этот проект завизирован руководителями СНБО Украины и России.

«Этот документ президенты готовы подписать в рамках работы второго заседания межгосударственной комиссии ПУТИН-ЮЩЕНКО», - отметил Президент Украины, добавив, что есть договоренность провести такое заседание в августе.

Перед этим, по словам В.ЮЩЕНКО, в третьей декаде июня состоится заседание экономического комитета под председательством премьер-министров, потом будет заседать подкомиссия по обороне и комитет по гуманитарным вопросам.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО сообщил, что Украина внесла 22 проекта договоров между Украиной и Россией, которые имплементируют положение большого Соглашения между двумя государствами 1997 года.

По словам Президента, соглашения касаются разных сфер, в том числе экономической, гуманитарной и социальной. Президенты договорились, что дадут поручения Министерствам иностранных дел на протяжении 4-6 месяцев проработать эти проекты.

Приднестровский конфликт

Президенты Украины и России договорились осуществить ряд общих шагов по урегулированию приднестровского конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО сообщил, что президенты договорились пока не объявлять эти шаги и дать возможность специальным представителям по Приднестровью проработать их.

"Черные" списки

Президенты Украины и России договорились создать комиссию, которая будет изучать вопрос об отмене практики объявления персонами нон-грата граждан обеих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО рассказал, что в ходе встречи был обсужден вопрос об ограничении по перемещению отдельными гражданами двух стран. Президенты решили создать при внешнеполитических ведомствах рабочие группы, которые на протяжении одной-двух недель проведут взаимные консультации по существующим спискам относительно ограничения пребывания граждан двух стран на территории другой.

По словам В.ЮЩЕНКО, комиссия должна определить четкие принципы принятия соответствующих решений обеими сторонами и максимально уменьшить подобные случаи. Работа комиссии должна привести к симметрической отмене решений относительно списков персон нон-грата.

«Таким образом, мы выходим из того, если мы эту работу организуем, то в ближайшие несколько недель мы сможем впритык подойти к решению вопроса отмены ограничений по тем лицам, по которым официально сообщалось в предыдущие месяцы», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Украина внесла альтернативный вариант

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что в рамках СНГ необходимо решать конкретные социальные, гуманитарные и другие вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, он высказался за системную работу в рамках Содружества. Президент отметил, что поддерживает идею того, что каждый год следует посвящать работу Саммита СНГ одному вопросу.

«На этот год мы договорились, что следующие 12 месяцев будут посвящены миграции людей», - сказал В.ЮЩЕНКО, прибавив, что, в частности, необходимо унифицировать законодательство в этой сфере.

По мнению Президента, также было бы целесообразно уделить внимание вопросу взаимного решения прав пенсионеров, в том числе, возможности получения пенсий во всех странах СНГ, если человек работал в каком-то из этих государств.

Также В.ЮЩЕНКО высказался за унификацию социальных стандартов, в частности, относительно участников великой Отечественной войны. «Такого рода инициативы, это – второй шаг, который будет инициировать Украина в работе Содружества», - сказал В.ЮЩЕНКО, напомнив, что вопрос миграции был предложен Украиной.

Кроме того, Президент рассказал, что сегодня обсуждался вопрос развития СНГ. В.ЮЩЕНКО напомнил, что каждая из участниц СНГ внесла свои предложения к проекту реформирования Содружества, а Украина, в сущности, внесла альтернативный вариант. В.ЮЩЕНКО сообщил, что президенты договорились до Саммита в Душанбе, запланированного на октябрь, проработать соответствующие документы.