Янукович предостерегает Тимошенко от большого искушения

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ считает преждевременным обсуждение вопроса о блокировании партий, входящих в коалицию, для участия в досрочных парламентских выборах.

Об этом премьер заявил сегодня в интервью телеканалу «Интер».

«Я считаю, что этот вопрос сейчас преждевременен. Мы этот вопрос еще не рассматривали, и ответ мы получим только тогда, когда начнутся съезды, и только на съездах будет принято соответствующее решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также предостерег своих оппонентов от использования в избирательной компании черного пиара. «Очень большой соблазн в оппозиционных сил использовать старые методы и средства, то есть, заниматься черным пиаром. Я предупреждаю наших оппонентов, чтобы они этого не делали», - подчеркнул он.

Вместе с тем В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Партия регионов никогда не занималась черным пиаром. «Я всегда говорил, что обязательно, кто это делает, - это обратится против него самого. Я знаю, что в природе существует такое правило», - пояснил премьер-министр.