Луценко будет дрессировать Нашу Украину

Лидер Гражданского движения "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что после победы на выборах возглавляемое им движение в составе объединенных демократических сил займется "народным контролем внутри демократического движения". Об этом он сегодня заявил во время общения с журналистами в селе Пляшеве Ровенской области, где состоялось чествование памяти погибших в битве под Берестечком в 1651 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», Ю.ЛУЦЕНКО, помня о непростых отношениях "Нашей Украины" и БЮТ отметил: «Внутри Украинской правицы, по отношению к другим партиям, мы будем делать очень просто: шаг вправо, шаг влево - предупреждение, шаг назад - Майдан и на политическую пенсию. Другого варианта нет».

По его убеждению, только так можно «дрессировать политиков, особенно тех, которые питают слабость к объединению только перед основным боем».

Отвечая на вопрос журналистов, какую должность Ю.ЛУЦЕНКО планирует занять после выборов, он сказал, что будет работать в парламенте.

«Я никогда не шел на выборы с целью занять ту или другую должность: в дни помаранчевой революции я богом-духом не знал, что могу быть министром, тем более, внутренних дел», - сознался он.