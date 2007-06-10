Ющенко проводит встречу с Путиным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНИМ в рамках Саммита глав-государств СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале встречи В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для Украины отношения с Россией являются очень важными. Он выразил готовность работать в направлении их развития.