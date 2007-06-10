Ющенко обменялся мнениями с Лукашенко

В Санкт-Петербурге Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречи с рядом президентов СНГ.

Как сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, во время неформального Саммита В.ЮЩЕНКО провел консультацию с Президентом республики Молдова Владимиром ВОРОНИНЫМ.

В частности, стороны обсудили будущий визит В.ЮЩЕНКО в Молдову, а также договорились подписать пакет двусторонних документов, направленных на решение всех существующих проблем между двумя государствами, и которые позволят вывести их отношения на качественно новый уровень.

В.ЮЩЕНКО также обменялся мнениями с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО относительно состояния готовности к подписанию ряда двусторонних документов по пограничному сотрудничеству, а также с консультативно-правовой и энергетической сфер.

Также, по словам И.ВАННИКОВОЙ, состоялся разговор В.ЮЩЕНКО с Президентом Армении Робертом КОЧЕРЯНОМ, во время которой стороны обсудили, среди прочего, будущий визит Президента Армении в Украину.