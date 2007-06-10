Стретович: 30 сентября украинцы могут не проголосовать ногами

Народный депутат Украины V созыва (фракция “Наша Украина”) Владимир СТРЕТОВИЧ допускает, что выборы 30 сентября могут не состояться из-за проведения контрагитации.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Отвечая на вопрос возможен ли вариант, что выборы не состоятся в связи с тем, что новый закон о выборах предусматривает, что выборы не состоятся, если на них не будет больше половины внесенніх в списки избирателей, В.Стретович ответил: “Возможен полностью”. По его словам, услышав случайно разговор между главными достойниками правящей коалиции, которые говорили, что один из вариантов того, что они планируют, - это агитация о неприсутствии избирателей на выборах, поскольку норма 50%+1 избиратель включена в новый закон.

“Поєтому я могу полностью допустить и говорю среди своих соратников, что 30 сентября может быть проведена контрагитация, чтобы люди не проголосовали ногами, не пришли на избирательные участки, и выборы могут не состояться”, - сказал В.СТРЕТОВИЧ, добавив при этом: “Хотя такое средство я считаю абсолютно аполитичным, поскольку в данном случае люди будут введены в заблуждение, они имеют право высказаться или за одних, или за других, если выборы объявлены и действуют в масштабах страны”.

По убеждению В.СТРЕТОВИЧА, его оптимизм базируется на том, что “последние двое выборов – Президента и парламента – зашкаливали за 70%. А еще больше это подтвердилось после наблюдений европейских социологов, которые выяснили, что Украина – одна из наиболее политизированных стран. Количество граждан, интересующихся политикой, составляет более 20%, когда в других странах Европы и Прибалтике эта цифра достигает 7-12%”.

“Таким образом, если 20% имеем политизированных, взять членов их семей, то их автоматически становится 60 (это умножая на три – минимальный состав украинской семьи), так что 60-70% может прийти на выборы. Кстати, социология сегодня показывает, что уже 63% готовы прийти на выборы”, - сообщил В.СТРЕТОВИЧ.

По его мнению, “нынешнее поведение Верховной Рады, которое является абсолютно грубым по отношению к закону и достигнутым договоренностям, еще больше будет поднимать людей к тому, что они все-таки хотят прийти на выборы и поставить точку в том кавардаке, который сегодня творится в высших эшелонах украинской власти”.