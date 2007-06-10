Ющенко отбыл на встречу с Путиным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневным рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Во время поездки главу государства сопровождают министр иностранных дел Арсений Яценюк и заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

Запланировано, что Президент Украины примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. Один из вопросов повестки дня - представление будущего председателя исполкома СНГ Александра ВЕШНЯКОВА.

В рамках пребывания В.ЮЩЕНКО в РФ планируется встреча с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ и другими главами стран СНГ.

Как ранее отмечал В.ЮЩЕНКО самым актуальным вопросом двусторонних отношений с РФ сегодня является подписание Плана действий Украина-Россия на 2007-2008 годы.