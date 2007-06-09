Буш может приехать в Украину, но после выборов

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР надеется, что Президент США Джордж БУШ приедет в Украину, но не до выборов.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью газете «День», опубликованном 9 июня.

Отвечая на вопрос, состоится ли визит Дж.БУША в Украину в этом году, как это планировалось еще в прошлом году, В.ТЕЙЛОР ответил: ”Я надеюсь, что так. Я не думаю, что это произойдет до того, как состоятся выборы в Украине”.

По словам посла, “обычно Дж.БУШ посещает страны, которые демократически провели выборы и в которых уже есть действующее стабильное правительство, имеющее программу действий”.

“Я также думаю, что Президент БУШ не хотел бы, чтобы каким-то образом выглядело так, будто американское правительство задействовано в предвыборном процессе и предвыборной кампании. Это украинские выборы, и сами украинцы должны делать выбор”, - отметил посол США.

На вопрос, считает ли У.ТЕЙЛОР легитимной Верховную Раду Украины в связи с полученной нотой от Президента Виктора ЮЩЕНКО, посол США ответил: “Я не поддаю сомнению слово Президента. Я был на брифинге, который в среду проводил Президент. Он объяснял свою позицию, используя очень четко и аккуратно сформулированные фразы. Президент сказал, что депутаты завершили свою работу в той части, которая выплывала из их полномочий как членов Верховной Рады этого созыва.

“Что, очевидно, имеет легитимность, так это соглашение, к которому пришли совместно Президент, премьер-министр и председатель Верховной Рады. Мы очень рады, что все три лидера пришли к такому согласию”, - отметил У.ТЕЙЛОР.

Он выразил убеждение, что “кризис развязан”. “Соглашение, к которому пришли Президент, премьер-министр и спикер, начертило путь, который является мирным, демократическим и конституционным. Обычно, важным остается то, чтобы соглашение было соблюдено и выполнено”, - сказал американский посол.

Как сообщал УНИАН, Секретариат Президента Украины в ноябре прошлого года заявлял, что в 2007 году можно ожидать на визит в Украину Дж. БУША. При этом руководство Секретариата ссылалось на встречу с послом США в Украине У.ТЕЙЛОРОМ, в ходе которой обсуждался график двусторонних визитов на всех уровнях в диалоге между Украиной и США.