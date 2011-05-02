КПУ: в фашистском Львове нельзя проводить Евро-2012

Сегодня во Львове представителям областной организации Коммунистической партии Украины не удалось провести запланированный митинг возле здания Львовской ОГА, посвященный Дню Международной солидарности трудящихся.

Как передает корреспондент УНИАН, «социальной» акции коммунистов помешали представители ВО «Свобода», которые собрались возле облгосадминистрации. Они вместе с членами молодежной общественной организации «Сокол» начали возле ОГА свой пикет, протестуя против продажи земли и требуя отмены Харьковских соглашений.

Появление около ста представителей Компартии с красным транспарантом «Хай живе Першотравень!» две сотни представителей «Свободы», которые держали плакаты «Регионы + КПУ = смерть Украины», «Регионы + КПУ = Харьковские соглашения», «Регионы + КПУ = бедность», встретили возгласами «Ганьба окупантам!» «Геть комуністичний секонд-хенд!».

Между политическими оппонентами были выставлены тройные кордоны милиции из более чем 500 стражей порядка, к которым присоединились бойцы спецподразделений «Беркут» и «Грифон».

Как заявил в комментарии УНИАН председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр КАЛИНЮК, «свободовцы» пытались спровоцировать драку. Я пришел на акцию одетый в красную курточку с символикой КПУ и надписью «Коммунистическая партия Украины», так один из «свободовцев» пытался силой ее с меня сорвать, и только милиционерам удалось его оттянуть от меня».

Благодаря усилиям милиции, удалось избежать столкновений между коммунистами и «свободовцами». Кроме того, коммунистам предоставили два автобуса, которым их отвезли к Монументу Славы на улице Стрыйской во Львове, где они имели возможность «в сокращенном варианте» провести свой митинг.

В своей резолюции участники этого митинга во Львове выразили протест против «насаждения в стране националистической идеологии, реабилитации ОУН-УПА и попыток унизить всемирно-историческое значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне», а также озвучили требования «не допустить воплощения преступной Пенсионной реформы, Жилищного и Трудового кодексов, антинародной реформы здравоохранения и образования!».

После завершения митинга коммунистов развезли по домам на автобусах.

В комментарии УНИАН первый секретарь Львовского обкому КПУ Михаил СТУЛА отметил, что представители «Свободы» помешали коммунистам провести митинг с рядом социальных требований, «всячески провоцируя толкотню и выкрикивая оскорбления в адрес представителей КПУ».

«Мы будем обращаться к председателю УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ с требованием не допустить проведения в фашистском Львове Чемпионата Европы по футболу. Вся демократическая Европа празднует День Победы, и только в двух областях Украины – Львовской и Ивано-Франковской, запретили поднимать Знамя Победы», - заявил М.СТУЛА.