Мороз: у меня есть заявления, и что мне с ними делать?

Спикер парламента Александр Мороз в интервью "Комсомольской правде в Украине" разъяснил процедуру прекращения полномочий парламента: "если более 150 депутатов сложат свои мандаты, выйдя из фракций, а Центризбирком подтвердит, что их некем заменить, Президент может издать Указ о досрочных выборах и определить срок подготовки к ним - два месяца".

Говоря о депутатах от оппозиции, изъявивших желание сложить мандаты, спикер заявил, что ряд парламентариев отказываются от сложения полномочий, сообщает ЛигаБизнесИнформ. "У меня есть соответствующие заявления. Что же, спрашивается, мне как Председателю парламента с этими заявлениями делать?" - сказал он.

"Я знаю, что многие кандидаты в депутаты от оппозиции уже написали заявления о том, что согласны замещать депутатов, не желающих работать в Верховной Раде. Мало того, некоторые представители фракций БЮТ и "Наша Украина" в парламенте уже оспаривают в судах решение своих лидеров о выходе из состава Верховной Рады", - добавил А.Мороз.

Отвечая на вопрос о том, состоятся ли досрочные выборы 30 сентября, спикер подытожил: "Они могут состояться, но только в соответствии с законом, а не по чьей-то прихоти".