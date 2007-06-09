Цушко сказал Морозу, что даже 500 метров даются ему тяжело

Председатель Верховной Рады Украины V созыва, лидер СПУ Александр МОРОЗ надеется, что министр внутренних дел Василий ЦУШКО вернется на работу через 3-4 недели.

«Я надеюсь, что через 3-4 недели он вернется домой и на работу»,- сказал А.МОРОЗ в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

Он не стал комментировать информацию о возможном отравлении министра, отметив, что в телефонном разговоре с В.ЦУШКО услышал от него сомнения о причинах ухудшения состояния здоровья. А.МОРОЗ удивлен, что с В.ЦУШКО произошел инфаркт.

«Во-первых, Василий ЦУШКО - спортсмен. Он с юных лет занимался штангой, борьбой, легкой атлетикой. А за неделю до скандала в Генпрокуратуре бегал кросс вместе с другими милиционерами и не жаловался на сердце. Во-вторых, когда он поступил в больницу, у него была прекрасная кардиограмма, но состояние ухудшалось, причем резко. Спустя несколько часов медики поставили диагноз: инфаркт. Если бы в госпитале МВД было соответствующее оборудование, министру можно было бы сразу помочь. Тогда, возможно, он через несколько дней вышел бы на работу. Но время было упущено. И теперь врачи говорят, что есть два варианта: или оперативное вмешательство, или - все на это очень надеются - его организм сам восстановится. Василий Федорович сказал мне, что уже понемногу ходит, хотя быстро устает. Даже 500 метров даются ему тяжело», - рассказал А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”. 31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО на реанимационном самолете был доставлен в немецкую клинику. 1 июня его прооперировали.

Народный депутат V созыва от СПУ Евгений ФИЛИНДАШ заявил, что ему лично известно, что В.ЦУШКО был отравлен, и известны уже и организаторы этого инцидента. Адвокат Татьяна МОНТЯН также заявляла, что причиной болезни В.ЦУШКО стало отравление.

7 июня начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ сообщил, что МВД не имеет в своем распоряжении документов, которые бы свидетельствовали о возможном отравлении В.ЦУШКО.

Сегодня, 8 июня, и.о. министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО сообщил, что состояние здоровья В.ЦУШКО «несколько стабилизировалось».