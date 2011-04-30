Дубина поведал, почему Тимошенко договорилась с Газпромом

Юлия Тимошенко имела веские основания лично давать директивы НАК «Нафтогаз Украины» для заключения газовых контрактов с «Газпромом» в январе 2009 года, и это подтвердил экс-глава «Нафтогаза» во время очной ставки с Ю.Тимошенко в Генпрокуратуре 20 апреля.

Об этом пишет Юрий Бутусов в свежем номере «Зеркала недели. Украина».

«По данным ZN.UA на следственном мероприятии Дубина засвидетельствовал несколько принципиальных позиций:

- в конце 2008 года Тимошенко и Путин достигли договоренности о продаже „Газпромом“ НАК „Нафтогаз“ в 2009 году газа по цене 235 долл.;

— в то же время лоббисты «РосУкрЭнерго» в качестве альтернативы действительно предлагали в «Газпроме» газ по 285 долл.;

— 31 декабря 2008 года Олег Дубина, возглавлявший делегацию «Нафтогаза» в Москве, с переговоров был отозван лично президентом Виктором Ющенко;

— в начале 2009 года руководство России предложило политическую цену — 450 долл. за тысячу кубов, поэтому Олег Дубина не мог принять самостоятельно решение о подписании контракта и обратился к премьер-министру Юлии Тимошенко;

— контракт в январе 2009-го был подписан по согласованию с ней — цена в 450 долл. стала базовой в формуле, но средняя цена газа на этот год составила 228 долл.», — отмечает автор.

«Таким образом, показания Дубины подтверждают, что для принятия решений и подготовки директивы у Тимошенко были формальные основания. Дополнить эти показания могла бы только российская сторона — если бы пожелала в этом участвовать. Однако неспроста, видимо, Юлия Владимировна столь задорно бравирует своей доступностью для Генпрокуратуры. Никакой информации из Москвы против Тимошенко, которая могла бы стать аргументом в суде, Украина, очевидно, не получит. Россию в Украине интересует влияние на конкретные процессы, а это предполагает стабильные отношения с ведущими политическими силами. Но в планы Владимира Путина не входит оказание помощи отдельным украинским политикам в борьбе с оппозицией…» — резюмирует автор.

Напомним, что Генпрокуратура 13 апреля предъявила обвинение Ю.Тимошенко в превышении должностных полномочий при составлении соглашения на поставки российского газа в 2009 году. Уголовное дело также возбуждено против экс-главы «Нафтогаза» Олега Дубины.

Газовые соглашения, ставшие поводом для открытия уголовных дел, заключены 19 января 2009 года между хозяйствующими субъектами Украины и России — «Нафтогазом» и «Газпромом». Тогда в присутствии премьера Украины Юлии Тимошенко и главы российского правительства Владимира Путина главы газовых компаний двух государств подписали два контракта – т.н. транзитный и контракт на поставку газа в Украину.