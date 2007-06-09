Мороз сказал, при каких условиях ”упадет на хвост” регионалам

Социалистическая партия Украины намерена идти на досрочные парламентские выборы самостоятельно, однако если выборы будут «двухмесячными» и «незаконными», то СПУ может пойти на них с коалицией в качестве протеста.

Об этом в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» заявил лидер СПУ, председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ.

«Партия этих выборов не боится. Мы выиграем их в любом случае и обязательно пройдем в парламент. Правда, и закон на нашей стороне. Но мы против того, чтобы при этом нарушались законы. Ни одно должностное лицо, даже Президент, не может действовать так, как ему вздумается», - сказал он.

А.МОРОЗ заявил, что СПУ пойдет на выборы самостоятельно, однако «готова рассматривать возможность идти списком, коалицией лишь в том случае, если выборы будут «двухмесячными» и незаконными. В качестве протеста».