Колесников: Партия регионов уже готовится к досрочным выборам

Партия регионов начала подготовку к досрочным парламентским выборам и ожидает новый указ Президента Украины об их проведении.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (9-15 июня) сообщил заместитель лидера фракции Партии регионов в Верховной Раде V созыва Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Мы готовимся к выборам, проводим подготовительные работы, предшествующие разворачиванию штабов», - заявил он.

«Смысловой нагрузки в судебных исках по поводу текста указа нет (указа Президента от 5 июня о досрочных выборах – УНИАН), ибо в ходе переговоров дата выборов была определена (30 сентября) и в указе отражена она же. Юридическая же чистота указа не то что спорна, а просто отсутствует. Поэтому я допускаю иски как со стороны отдельных депутатов, так и коллективные. Обращения в суд могут быть, но, по сути, они бессмысленны, поскольку 1 августа Президент подпишет еще один указ, который будет абсолютно легитимен, и 30 сентября пройдут выборы, на которых победит Партия регионов и сформирует правительство», - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 5 июня подписал указ о назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины на 30 сентября 2007 года.