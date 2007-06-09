ЦИК не спешит рубить оппозиционные ”хвосты”

11:38, 09 июня 2007
Политика
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Магера: сначала дождемся правовых оснований...

Решение о прекращении полномочий депутатами от оппозиции Центральная избирательная комиссия может принимать только после завершения рассмотрения судебных дел по этому вопросу в апелляционных инстанциях.

Такое мнение выразил член ЦИК Андрей Магера в пятницу в эфире 5 канала.

"До момента рассмотрения дела в суде и принятия решения со стороны ЦИК, как по мне, было бы некорректным и неэтичным рассматривать этот вопрос", - сказал он, отметив, что это может рассматриваться как "своеобразное давление на суд".

Магера напомнил, что несколько дней назад "была подана апелляционная жалоба в Киевский апелляционный административный суд, в которой партия Промышленников и предпринимателей просит отменить постановление Печерского райсуда города Киева".

На вопрос, когда ЦИК могут быть приняты решения относительно депутатов от оппозиции, которые написали заявления о сложении депутатских полномочий, Магера ответил:

"На сегодняшний день проведены съезды, на них приняты решения. Насколько мне известно, в судебном порядке они не обжалованы. Будет ЦИК их официально рассматривать, будем определяться, принимать решение".

Он добавил, что это произойдет, "как только будут для этого правовые основания".

Украинская правда

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