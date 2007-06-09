Мороз: Судьба парламента зависит от решения ЦИК

Дальнейшая судьба Верховной Рады 5-го созыва зависит и от решения Центральной избирательной комиссии по вопросу «обнуления» избирательных списков, заявляет спикер украинского парламента Александр Мороз.

«Все зависит от того, будет ли осуществлена замена депутатов - тех, кто выбывает из состава парламента, теми, кто ждет своего права называться депутатами (следующих далее по избирательному списку – ред.)», - заявил он в эфире телеканала «1+1» в пятницу вечером.

«Будут оглашены с трибуны все заявления, кого это касается, если будет ответ из Центральной избирательной комиссии, что им некем заменить этих депутатов», - пишет «ForUm» со ссылкой на спикера.

Кроме того, Мороз отметил, что закон предусматривает 20 дней, на протяжении которых может быть возобновлен численный состав парламента в 300 депутатов.

По его словам, если этого не произойдет, «парламент не работает в сессионном пленарном режиме, депутаты выполняют свои обязанности до приведения к присяге новых депутатов и выборы состоятся в установленный срок, скажем, 30 сентября».

По его словам, если парламент будет иметь в составе не менее 300 депутатов и ЦИК не подтвердит так называемое «обнуление» списков, «тогда парламент остается легитимным, таким, каким он является и сегодня».