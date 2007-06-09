Тимошенко в полночь ходила к Ющенко
10:14, 09 июня 2007Политика
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137-й раунд в Секретариате Президента
Лидер БЮТ Юлия Тимошенко в полночь находилась на переговорах в секретариате президента.
Об этом в эфире "Свободы слова" заявил лидер ПРП Виктор Пинзеник, поздравляя ее ведущего Савика Шустера с минувшим днем журналиста.
"Юлия Владимировна сделала бы это сама, если бы не находилась на 137 раунде переговоров в секретариате президента", - заявил Пинзеник.
В то же время он не сообщил, кто еще принимает участие в этой встрече.
Как известно, вечером президент Виктор Ющенко провел встречу с премьером Виктором Януковичом в аэропорту "Борисполь".
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