Тимошенко в полночь ходила к Ющенко

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко в полночь находилась на переговорах в секретариате президента.

Об этом в эфире "Свободы слова" заявил лидер ПРП Виктор Пинзеник, поздравляя ее ведущего Савика Шустера с минувшим днем журналиста.

"Юлия Владимировна сделала бы это сама, если бы не находилась на 137 раунде переговоров в секретариате президента", - заявил Пинзеник.

В то же время он не сообщил, кто еще принимает участие в этой встрече.

Как известно, вечером президент Виктор Ющенко провел встречу с премьером Виктором Януковичом в аэропорту "Борисполь".

Украинская правда