Винский предложил Морозу три способа аннулировать его мандат

Народный депутат Иосиф Винский, который летом прошлого года вышел из фракции Социалистической партии, предложил три способа, которыми можно ликвидировать его депутатский мандат.

„Перший способ - самый простой с законодательной точки зрения, ведь достаточно принять закон об императивном мандате и все, кто вышел из своих партийных фракций, автоматически сложат свои депутатские значки”, - цитирует Иосифа Винского сайт БЮТ. Однако, по мнению экс-социалиста, депутаты от СПУ уж слишком дорожат своим правом в любой момент изменить политические взгляды и перейти туда, где больше платят, а потому не соглашаются голосовать за такой закон.

Второй способ сложнее - СПУ может, по примеру БЮТ и «Нашей Украины», провести съезд, обнулить список и написать всей фракцией заявления о сложении полномочий. „К такому шагу СПУ я обязательно присоединюсь”, - пообещал Винский.

Третий способ зависит лишь от одного человека. Винский пообещал немедленно сдать свой депутатский мандат и больше никогда не баллотироваться в Верховную Раду в случае, если такой же шаг предпримет его прежний однопартиец Александр Мороз. „Ради очистки украинской политики от измены, я не буду колебаться ни минуты”, - заверяет Винский.