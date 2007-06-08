Мороз уже ”греет” кресла для пополнения из Нашей Украины
Тем временем "специфическая процедура" идет
Председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз не исключает того, что 28 народных депутатов от "Нашей Украины", которые вышли из фракции, будут замещены. Об этом он заявил в ходе торжественного приема по случаю дня России. "Мы приняли еще, во вторник добавим. Так что, может, будет и больше", - сказал А.Мороз. Он подчеркнул, что не обращался с просьбой в ЦИК, а просто передал все необходимые материалы для того, чтобы если у них есть резерв депутатов, то "они обязаны делать это элементарно".
Отвечая на вопрос журналистов, почему он сегодня не зачитал заявления о выходе из фракций депутатов от БЮТ, А.Мороз ответил: "Аппарат не успел все подготовить. Это довольно специфическая процедура. Вы, очевидно, заметили, что объявлены не все, кто находился в списке, утвержденном съездом, а только те, в отношении которых я не сомневаюсь, что они находились в зале и слышали заявление, на котором настаивал лидер фракции ("Нашей Украины")".