Мороз проигнорирует приглашение Ющенко

Глава Верховной Рады Александр Мороз не собирается в пятницу вечером встречаться с президентом Виктором Ющенко.

Об этом он заявил в пятницу во время приема по случаю Дня России.

Комментируя соответствующую инициативу президента, Мороз ответил: "Впервые об этом слышу".

На вопрос, надеется ли он, что ЦИК зарегистрирует новых народных депутатов после сложения полномочий 28 представителями "Нашей Украины", спикер сказал, что не обращался к ЦИК с подобной просьбой, а лишь сделал сообщение и попросил ЦИК сделать все в рамках законодательства.

Комментируя степень проблематичности ситуации с заявлениями от членов БЮТ, спикер отметил, что проблема в том, что аппарат Верховной Рады не успел подготовить эти заявления.

Мороз также добавил, что объявил заявления лишь тех "нашеукраинцев", которые присутствовали в зале и могли слышать зачитанные ним заявления.

Украинская правда