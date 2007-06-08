Ющенко уверен, что до ноября Украина станет членом ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что до ноября 2007 года Украина станет членом Всемирной торговой организации.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он сказал сегодня во время общения с работниками ГП «Новатор» в Хмельницком.

«За 3-4 месяца, по крайней мере до ноября, мы войдем в ВТО», – сказал глава государства, отметив, что Украина приняла все необходимые для этого законы.

По словам В.ЮЩЕНКО, вступление в ВТО «позволит нашему производителю работать по всему миру и получать правовую защиту от антидемпинговых преследований в любом уголке мира».

В разговоре с работниками завода Президент отметил, что в настоящее время украинская власть ведет активный диалог с инвесторами. «Без этого, – отметил В.ЮЩЕНКО, – невозможно активное наполнение портфеля заказов таких серьезных предприятий, как, в частности, «Новатор». «Мы хотели бы видеть своего производителя конкурентным», – сказал глава государства, отметив, что это, в первую очередь, означает работу по тем правилам рынка, по которым работает весь мир.

Общаясь с коллективом завода, Президент также отметил, что Украина активно ведет переговоры с Европейским Союзом о заключении углубленного соглашения. В.ЮЩЕНКО сказал, что главная цель этого документа – выход на режим зоны свободной торговли между ЕС и Украиной.

Президент также отметил, что по оценкам экспертов, этот шаг приведет к росту ВВП на 2-4%. «Мы убеждены, что сегодня переговоры идут хорошо. К Украине относятся отлично», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства отметил, что на протяжении последних двух лет отношения Украины с ЕС качественно меняли характер. Евроинтеграционные устремления Украины, сказал В.ЮЩЕНКО, означают «абсолютно новые перспективы для нашего государства».