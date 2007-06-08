Отдел кадров ВР сегодня обещает ”осчатсливить” 28 нашеукраинцев

С 15.00 кадровое управление Аппарата Верховной Рады V созыва начнет выдавать трудовые книжки народным депутатам, которые написали заявления о выходе из фракции “Наша Украина”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил руководитель кадрового управления Аппарата ВР Владимир МАРТЫНЮК.

При этом он отметил, что трудовые книжки будут выданы только 28 депутатам, чьи заявления о выходе из фракции были зачитаны сегодня на заседании ВР.

По его словам, в настоящий момент готовится соответствующее распоряжение председателя ВР о выдаче депутатам этих документов.

В.МАРТЫНЮК подчеркнул, что книжки будут оформлены соответствующим образом, и в них будет указано, что депутат уволен в связи с досрочным прекращением его полномочий.

Руководитель кадрового управления также отметил, что другие народные депутаты не получат свои трудовые книжки, потому что их заявления не были оглашены на пленарном заседании ВР.

По словам В.МАРТЫНЮКА, 28 депутатам-“нашеукраинцам” уже сообщили, что они могут получить свои трудовые книжки.

Как сообщал УНИАН, депутаты-«нашеукраинцы» второй день подряд пытались получить в кадровом управлении Верховной Рады свои трудовые книжки.

Вчера во время разговора депутатов с руководителем этого управления В.МАРТЫНЮКОМ была достигнута договоренность, что трудовые книжки будут выдаваться 8 июня после 10 часов. Свой отказ выдать трудовые книжки руководитель управления кадров аппарата ВР объяснил тем, что не может сделать в трудовых книжках запись о причинах увольнения народных депутатов.

Сегодня около 20 “нашеукраинцев” пришли в отдел кадров, чтобы забрать свои трудовые книжки. Однако депутаты не смогли этого сделать, поскольку руководитель кадрового управления Аппарата ВР отсутствовал на своем рабочем месте.

Также сегодня председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ огласил только 28 заявлений депутатов о выходе из фракции “Наша Украина”, тогда как съезд блока досрочно прекратил полномочия 66 народных депутатов, избранных от блока.