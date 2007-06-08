Ющенко не хочет делить политиков на левых и правых

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает демократические силы к консолидации, “независимо от партийного билета”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Хмельницком.

“Я не воспринимаю той политики об особом внимании к делению на левых и правых. Нужно выходить на определение общенациональных интересов. Речь идет не о прошлом, а о будущем”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент высказался за создание единого блока демократических сил, который примет участие в парламентских выборах в сентябре 2007 года. По его мнению, блок могут создать “Наша Украина”, “Народная самооборона”, Украинская народная партия и другие. “Вчера этот процесс начался и сейчас он перешел в политическую плоскость – определение пятерки, стратегии и тактики избирательной кампании”, - сказал он.

В.ЮЩЕНКО также обратился к лидерам БЮТ, “Нашей Украины”, УНП, НРУ, “Народной самообороны” и других политических сил демократического направления с призывом к объединению: ”Мы украинцы, мы должны быть объединены”. При таких условиях, считает Президент, они наберут больше процентов, чем на прошлых выборах (на парламентских выборах 2006 года).

“А о процентах будем говорить в октябре, пока необходимо работать на эти проценты”, - подчеркнул глава государства.