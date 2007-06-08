Мартынюк прячется от нашеукраинцев?

Народные депутаты от фракции «Наша Украина» второй день подряд не могут получить в отделе кадров Верховной Рады свои трудовые книжки.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня в отдел кадров около 12-и часов пришли около 20 “нашеукраинцев” с целью забрать свои трудовые книжки.

Однако депутаты не смогли этого сделать, поскольку руководитель кадрового управления аппарата ВР отсутствовал на своем рабочем месте.

Как сообщил народный депутат Вячеслав КОВАЛЬ, депутаты намереваются дождаться возвращения начальника отдела кадров на рабочее место.

Он отметил, что депутаты хотят получить объяснение, почему им не отдают трудовые книжки, или если отдают, то без соответствующей записи.

В.КОВАЛЬ отметил, что если это не удастся выяснить у начальника отдела кадров, то “нашеукраинцы” пойдут со всеми этими вопросами к председателю Верховной Рады Украины Александру МОРОЗУ.

Кроме того, он отметил, что “нашеукраинцы” хотят знать, на каком основании были объявлены только 28 заявлений депутатов о выходе из фракции «Наша Украина», а не все 66, и почему не объявлялись заявления депутатов от фракции БЮТ.

Кроме того, по словам В.КОВАЛЯ, все эти действия являются незаконными. Он предположил, что таким образом А.МОРОЗ «хочет затянуть процесс прекращения полномочий деятельности ВР». Он также не исключил, что идет попытка вместо депутатов от «Нашей Украины», сложивших свои полномочия, провести в ВР других депутатов по списку.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 июня, депутаты-«нашеукраинцы» также осуществляли попытки получить в управлении кадров Аппарата Верховной Рады Украины свои трудовые книжки.

Во время разговора депутатов с руководителем этого управления Владимиром МАРТЫНЮКОМ была достигнута договоренность, что трудовые книжки будут выдаваться 8 июня после 10-и часов. Свой отказ выдавать трудовые книжки руководитель управления кадров аппарата ВР объяснил тем, что не может сделать в трудовых книжках запись о причинах освобождения народных депутатов.