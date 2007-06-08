Луценко не собирается дважды входить в ту же реку

Лидер блока “Народная самооборона Юрия Луценко” Юрий ЛУЦЕНКО не намерен во второй раз занимать должность министра внутренних дел в случае победы на парламентских выборах демократической коалиции.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил в интервью «Газете по-украински» №100 от 8 июня.

Комментируя слова одного из лидеров блока “Народная самооборона” Давида ЖВАНИИ о том, что в случае победы демократической коалиции Ю.ЛУЦЕНКО может вернуться на должность министра внутренних дел, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: “Я не рассматриваю такой возможности”.

По его словам, в списке “Народной самообороны” есть кандидаты для того, чтобы возглавить и провести реформы во всем “блоке справедливости”: Генпрокуратуре, МВД, в судах. Одного кандидата знает вся страна - это господин ШЕМЧУК”, - добавил он. Ю.ЛУЦЕНКО считает его одним из наиболее принципиальных и честных прокуроров высокого звена.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, у демократической коалиции есть кандидаты на должности министра внутренних дел, министра юстиции. ”У нас на каждую из них есть дублеры. Например, тот же СТРЕТОВИЧ мог бы быть неплохим генпрокурором, тот же КАТЕРИНЧУК мог бы быть министром юстиции. По МВД давайте подержим интригу”, - заметил Ю.ЛУЦЕНКО.