Верховная Рада просит у ЦИК свеженьких депутатов

Верховная Рада V созыва обратилась с письмом к Центральной избирательной комиссии, в котором призывает решить вопрос о признании избранными и регистрации народными депутатами Украины следующих по очередности кандидатов в избирательных списках БЮТ и блоке «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ.

По его словам, в письме говорится о том, что в аппарат ВР поступили личные письменные заявления народных депутатов о выходе из состава депутатских фракций «Наша Украина» и БЮТ.

Как сказал А.МОРОЗ, несмотря на то, что заявления о выходе из фракций не были своевременно, согласно Регламенту ВР, объявлены на сессии парламента, а также несмотря на то, что нет закона, предусмотренного ст. 81 Конституции Украины, высшие руководящие органы блока «Наша Украина» и БЮТ приняли решение о досрочном прекращении полномочий соответствующих народных депутатов.

В письме говорится, что в ЦИК направляются копии заявлений и соответствующих документов.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании ВР А.МОРОЗ огласил только 28 заявлений народных депутатов-“нашеукраинцев” о выходе из фракции. А.МОРОЗ отметил, что не зачитал другие заявления, поскольку они написаны одной рукой или на печатной машинке. Кроме того, он сообщил, что данные об этих 28 депутатах будут направлены в ЦИК.