Социалисты готовятся вписать имя Цушко в учебники истории?

Социалисты считают, что во время событий 24 мая в Генеральной прокуратуре министр внутренних дел Василий ЦУШКО действовал в правовом поле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента член фракции СПУ Василий БОГАЧУК.

По его словам, «в этой острой ситуации министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО действовал исключительно в правовом поле». В.БОГАЧУК отметил, что министр «погасил в самом зародыше конфликт, который однозначно угрожал государству возможным вооруженным взрывом, хотя за это самому Василию Петровичу пришлось расплатиться инфарктом». «У нас почему-то выходит так, что пока история все расставит по местам, героев делают виновниками конфликтов, пытаясь даже поливать грязью» - сказал В.БОГАЧУК.

По его словам, именно благодаря В.ЦУШКО удалось «локализовать и приглушить первый в истории независимой Украины возможный конфликт противоборствующих сторон».

В.БОГАЧУК отметил, что В.ЦУШКО, как “трудяга-бульдозер” с первых дней работы в должности министра взялся наводить порядок в МВД. По словам депутата, милиционерам повысили зарплаты, улучшилось раскрытие преступлений. «Василий Петрович показал себя решительным и бескомпромиссным человеком», - убежден В.БОГАЧУК. По его мнению, во время известных событий в Генпрокуратуре В.ЦУШКО провел «блестящую миротворческую операцию, бесстрашно идя впереди всех, лично подвергаясь опасностям, поскольку неизвестно было, кто и с какой целью тогда блокировал помещение Генеральной прокуратуры, какова была цель нападающих». «Он, как настоящий министр, лидер мощного вооруженного отряда власти встал между враждующими сторонами, как настоящий судья, показывая тем самым, что во всей этой заверюхе нужно отступить шаг назад, чтобы выяснить все за столом переговоров», - отметил В.БОГАЧУК.

Депутат убежден, что Украина должна поблагодарить В.ЦУШКО, «что тогда, в конце мая, не пролилась кровь, что в государстве были сохранены мир и согласие». По его словам, в Украине люди говорят: «ЦУШКО герой, ЦУШКО спас Украину».

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ отметил, что В.ЦУШКО «безусловно, действовал в рамках права и Конституции», и это не вызывает никаких сомнений. «А то, что пытаются «пришить» какие-то там нарушения закона, то это останется на совести тех, кто пытается это сделать», - сказал А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Президент Украины освободил Святослава ПИСКУНА от должности генпрокурора.

Депутаты коалиции, не согласные с этим решением, прибыли к зданию Генпрокуратуры, чтобы "обеспечить законный порядок в стране".

Также в Генпрокуратуру прибыл В.ЦУШКО в сопровождении спецподразделения "Беркут". Они затеяли драку с представителями Управления госохраны, чтобы проникнуть в кабинет генпрокурора.

В свою очередь, работники Управления госохраны прибыли в Генпрокуратуру, чтобы гарантировать назначение руководителем ведомства Виктора ШЕМЧУКА.

25 мая и.о. генерального прокурора В.ШЕМЧУК заявил, что Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного дела в отношении министра внутренних дел В.ЦУШКО за превышение служебных полномочий.

26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”. В настоящее время он находится на лечении в Германии.