Азаров обвиняет оппозицию в нарушении договоренностей

Первый вице-премьер-министр - министр финансов Николай АЗАРОВ заявляет, что оппозиция, отозвав своих кандидатов из избирательных списков и отказавшись работать в Верховной Раде, нарушили ранее достигнутые договоренности между Президентом, премьером и председателем ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге для журналистов после встречи с руководителями торгово-экономических миссий.

По словам Н.АЗАРОВА, ранее была достигнута договоренность о том, что после принятия необходимых избирательный законов будет выделено несколько дней для принятия жизненно важных для страны в этом и следующем году экономических законов. В частности, о госзакупках и Налоговый кодекс.

«Внезапное обнуление списков, которое произошло в субботу на съездах… это нарушение всех договоренностей, о которых мы с ними вели речь, и меня крайне удивило, что еще в пятницу (1 июня – УНИАН) мы говорили с лидерами «Нашей Украины» и БЮТ о необходимости принятия этих законов. Говорили, что можно путем консенсуса пяти фракций проголосовать за законы, которые крайне необходимы, и вдруг мы в субботу узнаем о том, что они заявили о ликвидации фракций и считают Верховную Раду нелегитимной», - заявил А.АЗАРОВ.

По его словам, в ходе заседания рабочей группы и переговоров «трех» рассматривался пакет экономических законов как приложение №3. «Единственное, в ту ночь мы не успели его оформить (приложение №3) как оформили приложения №1 и №5, но это приложение было составной частью наших договоренностей. И когда стоял вопрос, сколько дней надо, чтобы принять необходимые для жизни страны законы, не только же выборами живет страна… То мы договорились примерно о двух-трех днях для принятия избирательных законов, а затем мы по согласованному решению Президента, премьера и председателя Верховной Рады проводим необходимое количество заседаний, чтобы принять крайне необходимые законы для страны. Правительство и ориентировалось на то, что как только закончится эпопея подготовки избирательного законодательства, мы получим возможность провести целый ряд законопроектов, от которых зависит развитие страны в этом и следующем году», - сообщил Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы через СМИ оппозиция вспомнила о договоренностях, и стороны бы вернулись к переговорам и реализации достигнутых договоренностей.