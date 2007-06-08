На тернопольских заборах Цушко изобразили героем

В Тернополе на стенах домов, опорах мостов и заборах во всех массивах города появились надписи “Цушко - герой!”.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Тернопольской областной ячейки Социалистической партии Украины Василий БОГАЧУК заверяет, что указания таким способом поддержать министра внутренних дел в партии никто не давал. “Мне неизвестно, кто это сделал”, - сказал он. Вместе с тем, В.БОГАЧУК одобряет появление таких надписей, потому что считает, что таким способом жители Тернополя выражают солидарность с министром, у которого сейчас проблемы со здоровьем.

Надписи жители города увидели вчера утром - очевидно, неизвестные рисовали их ночью. В мэрии говорят, что теперь коммунальщикам нужно будет приводить стены в порядок. Впрочем, до вечера надписи так никто не зарисовывал и не стирал.