Ющенко заглянет к курсантам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Хмельницкую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время поездки в Хмельницкий глава государства ознакомится с деятельностью государственного предприятия «Новатор» и осмотрит образцы продукции этого предприятия.

Также В.ЮЩЕНКО планирует посетить Хмельницкий областной дошкольный детский дом специального назначения и Национальную академию Государственной пограничной службы им. Богдана Хмельницкого. В академии Президент осмотрит учебно-материальную базу и условия пребывания курсантов.

Кроме того, в рамках поездки Президент планирует дать пресс-конференцию представителям средств массовой информации региона.

В поездке В.ЮЩЕНКО сопровождают заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ, председатель Государственной пограничной службы Украины Николай ЛИТВИН, советник Президента Украины Владимир ШАНДРА.