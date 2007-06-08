Яценюк считает «шутку» Путина непозволительной

Арсений Яценюк считает высказывания Путина о тирании в Украине непозволительными. Об этом руководитель МИД Украины заявил в четверг журналистам в Москве, предает Радио Свобода.

«Мне некорректно комментировать российского Президента, но я могу прокомментировать украинского Президента – Президент Украины не позволяет себе таких шуток», – сказал Яценюк, комментируя высказывание Путина о тирании в Украине.

Ранее Президент России Владимир Путин в интервью журналистам выразил опасение относительно установления в Украине тирании.

Путин заявил, что в Украине полностью нарушается Конституция и все законы.

МИД взялся изучать эти высказывания Президента России и обещал обнародовать реакцию Украины в ближайшее время.