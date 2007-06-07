Кинах: кризис - это не только указы Президента

Сокращение прироста совокупного объема иностранных инвестиций в Украину в январе-марте текущего года на 8,2% - до 847, 1млн. долл. министр экономики Анатолий КИНАХ связывает с политическим напряжением в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По его информации, в І квартале 2007 года в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 1 млрд. 331,7 млн. долл. прямых инвестиций, в том числе из стран СНГ - 94,2 млн. (7,1%).

В тоже время изъято капитала в размере 535,7 млн. долл. “Мы имеем первые признаки политического напряжения в Украине”, - подчеркнул А.КИНАХ.

Отвечая на вопрос, имеет ли он в виду политический кризис, возникший после подписания Президентом указа о роспуске парламента, А.КИНАХ сказал, что кризис - это не только указы Президента. Причиной, по его мнению, стало хаотическое и бессистемное внедрение политической реформы, неподкрепленное законодательной базой, что привело к снижению эффективности власти в целом.

“К сожалению, фактор политической нестабильности формирует у инвесторов позицию выжидания, что существенно снижает поступление прямых инвестиций”, - сказал А.КИНАХ.