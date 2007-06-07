Азаров предлагает Ющенко вместе покончить с беззаконием вокруг «Укртелекома»

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ возмущен ситуацией, возникшей с приватизацией «Укртелекома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Ситуация с «Укртелекомом» вызывает возмущение», - сказал Н.АЗАРОВ, отметив, что сегодня в ходе встречи с Президентом Виктором ЮЩЕНКО он говорил о необходимости сейчас, когда закончились «политические разборки», объединить усилия правительства, Главы государства и судебной власти, чтобы закончить «этот беспредел».

«По ситуации с «Укртелекомом», конечно, займемся. Это просто вызов. Вызов правительству, вызов стране», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества отменил намеченные на 8 июня торги по продаже второго 1% пакета акций ОАО “Укртелеком” на фондовой бирже ПФТС в связи с судебным запретом. Торги были отменены, поскольку в судебном определении, запрещающем проведение торгов в ПФТС, содержится требование, запрещающее каким-либо физическим и юридическим лицам совершать действия по отчуждению акций «Укртелекома».