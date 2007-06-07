Кинах не отрицает, что его люди готовы сесть в кресла Нашей Украины

Министр экономики Украины, председатель Партии промышленников и предпринимателей Украины Анатолий КИНАХ не отрицает, что кандидаты в народные депутаты, входящие в список блока «Наша Украина» от ПППУ, планируют пополнить состав Верховной Рады V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос, написали ли кандидаты в депутаты от ПППУ заявления в ЦИК о намерении войти в состав ВР на освободившиеся места других членов «Нашей Украины» А.КИНАХ сказал, что «процедуры все задействованы, но дальнейшее развитие событий будет зависеть от судебных органов».

При этом он отметил, что на сегодняшний день вопрос о незаконности принятия решения съездом «Нашей Украины» об обнулении списков без участия представителей ПППУ рассматривается в Верховном Суде, но дата рассмотрения дела еще не определена.

При этом А.КИНАХ подчеркнул, что вопрос не в том, что кто-то хочет стать народным депутатом - «для нас это вопрос второстепенный, первоочередное значение - это принцип верховенства права». «Законы должны выполнять все, начиная с Президента, и власть первая должна демонстрировать уважение и выполнение законов. Сейчас как раз за это борются наши соратники от ПППУ. И я уверен, что все будет в соответствии с законом. Какое решение примут судебные органы, какое решение примет ЦИК, такое и будет нами выполнено».