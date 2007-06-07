Ющенко подписал рапорт Гриценко

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО с 16 июля идет в отпуск, большую часть которого планирует провести в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня журналистам во Львове.

«Сегодня Президент подписал мой рапорт об отпуске с 16 июля. Это является свидетельством того, что Президент абсолютно спокоен за то, что будет на этот период. Несмотря на все перипетии, мы идем планомерно спокойно к выборам», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Я буду проводить большую часть отпуска в Крыму в санатории Министерства обороны вместе со своей семьей», - добавил он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что планирует потратить на отдых свою месячную зарплату.

«Мне этого хватает, я не очень покупаюсь на какие-то дорогие вещи», - сказал он и добавил, что планирует во время отпуска читать, плавать, играть в преферанс, общаться с друзьями, поездить на лошадях, посетить несколько экскурсий и отоспаться.